Польские экоактивисты анонсировали крупнейшую в истории блокаду Варшавы

Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" планируют провести "крупнейшую в истории" блокаду Варшавы.

Польские экоактивисты из организации "Последнее поколение" планируют провести "крупнейшую в истории" блокаду Варшавы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в среду представители организации хотели встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, но тот не принял их предложения.

"Раз премьер не выходит к гражданам, они выходят на улицы", - говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

Уточняется, что экоактивисты планируют в пятницу в 13.00 заблокировать одну из крупнейших транспортных артерий Варшавы - Вислостраду.

Члены организации требуют значительно увеличить инвестиции в железные дороги и общественный транспорт, переведя 100% средств от строительства новых автомагистралей для развития регионального и местного железнодорожного и автобусного сообщения, начиная с 2025 года.