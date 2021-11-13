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Польская полиция на границе с Беларусью нашла тело погибшего сирийца

Польская полиция на границе с Беларусью нашла тело погибшего сирийца Вблизи границы Польши с Беларусью обнаружено тело 20-летнего гражданина Сирии.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 13:58
Польская полиция на границе с Беларусью нашла тело погибшего сирийца

Вблизи границы Польши с Беларусью обнаружено тело 20-летнего гражданина Сирии.

Об этом передает Report со ссылкой на Коммерсант.

По словам польских правоохранителей, тело нашли в лесу: "Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти",— сообщила полиция Подляского воеводства в Twitter.

С начала кризиса на польской территории вблизи границы с Беларусью уже были обнаружены тела как минимум пяти нелегальных мигрантов. Польские власти усилили охрану границ.

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