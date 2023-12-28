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Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ

Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 19:06
Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ

Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек.

"В связи с незаконными действиями Сенкевича и неустанными попытками установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований, вопреки законам и конституции, а также постановлениям суда, мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру", - сказал Бохенек.

Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сообщил, что принял решение ликвидировать государственные СМИ из-за прекращения их финансирования. Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, где предполагалось выделить на финансирование государственных СМИ 3 млрд злотых (около 770 млн долларов).

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