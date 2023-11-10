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Польская оппозиция договорилась сформировать правительство во главе с Туском

Польская оппозиция договорилась сформировать правительство во главе с Туском Прошедшие в Сейм (парламент) Польши оппозиционные объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и заявили о намерении сформировать новое правительство страны.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 18:02
Польская оппозиция договорилась сформировать правительство во главе с Туском

Прошедшие в Сейм (парламент) Польши оппозиционные объединения "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" подписали коалиционное соглашение и заявили о намерении сформировать новое правительство страны.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, возглавить правительство, согласно соглашению, должен бывший польский премьер, экс-глава Евросовета Дональд Туск.

Туск отметил, что будет пытаться согласовать предложение по составу правительства с президентом Анджеем Дудой, а попытки создать правительство из членов партии "Право и справедливость" будут блокированы.

При этом президент Польши Анджей Дуда решил предоставить своим союзникам по консервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского право сформировать правительство, несмотря на недостаточное число мандатов в Сейме по итогам октябрьских выборов. В качестве премьер-министра страны партия Качиньского видит действующего главу правительства Матеуша Моравецкого. Однако представители оппозиции убеждены, что необходимо для утверждения количество голосов политик собрать не сможет.

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