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Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев

Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев По состоянию на сегодня более 13 000 польских добровольцев записались на службу в армии.
Другие страны
29 августа 2022 г. 06:38
Польская армия набрала на службу более 13 тыс. добровольцев

По состоянию на сегодня более 13 000 польских добровольцев записались на службу в армии.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Мариуша Блащака в эфире TVP.

"Надеемся, что в сентябре, октябре и ноябре заявок будет больше. В этом году мы подготовили 15 000 мест. При необходимости найдем еще. Мы хотим, чтобы как можно больше людей были обучены, умели обращаться с оружием, были хорошо организованы", - отметил он.

Отметим, согласно новому закону, в Польше введена добровольная воинская повинность. Служить может каждый, кто никогда раньше не был в армии. Пройдя военную подготовку, в дальнейшем можно уйти в резерв или вступить в профессиональную армию.

Добровольная служба начинается с 28-дневного курса базовой подготовки. Затем новобранец изучает правила строевой подготовки, воинские уставы и азы обращения с оружием.

Те, кто решит не продолжать обучение, будут переведены в резерв. Остальные получат до 11 месяцев специальной подготовки. По истечении этого периода военнослужащий-доброволец может подать заявление о прохождении профессиональной, территориальной или резервной службы.

В рамках добровольной службы ежемесячно выплачивается 4 560 злотых (960 долларов).

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