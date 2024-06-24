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Польша значительно сократила выдачу виз

Польша значительно сократила выдачу виз Власти Польши значительно сократили выдачу виз иностранцам в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
Другие страны
24 июня 2024 г. 14:48
Польша значительно сократила выдачу виз

Власти Польши значительно сократили выдачу виз иностранцам в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Rzeczpospolitа.

Согласно данным внешнеполитического ведомства страны, Польша с начала 2024 года выдала более 98 тыс. рабочих виз, в частности гражданам Беларуси, Украины и Грузии, в то время как в 2023 году таких виз было выдано 248 тыс.

Новые польские власти отменили программу приоритетной выдачи виз Poland Business Harbour, которой активно пользовались IT-специалисты.

Варшава практически приостановила выдачу гуманитарных виз: с начала года было выдано только 542 таких визы, в то время как в минувшем году польские власти одобрили выдачу более 4,5 тыс. гуманитарных виз.

Кроме того, польский МИД решил с 1 июня увеличить до 135 евро размер визового сбора на позволяющую пребывать в стране больше трех месяцев визу категории D. Это на 45 евро дороже стандартного сбора на шенгенские визы.

Отметим, что Польша в годы правления партии "Право и справедливость" была одним из лидеров в ЕС по выдаче виз. В 2020-2022 гг. Варшава выдала почти 2 млн рабочих виз.

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