О нас

Польша значительно наращивает оборонные расходы

Польша значительно наращивает оборонные расходы Польша в ближайшее время увеличит расходы на оборону с нынешнего уровня в 2% от ВВП минимум до 3%.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 01:48
Польша значительно наращивает оборонные расходы

Польша в ближайшее время увеличит расходы на оборону с нынешнего уровня в 2% от ВВП минимум до 3%.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press (AP), об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"В следующем году правительство потратит более 21,4 млрд или, возможно, 27,8 млрд долларов на модернизацию вооруженных сил. Это составит 3 - 4% от ВВП – один из самых значительных военных бюджетов среди 30 стран НАТО", - подчеркнул М.Моравецкий.

Премьер сделал эти заявления на многонациональных военных учениях PUMA-22, которые проходят в Польше на полигоне в Нова-Дембе в 150 км от границы с Украиной.

В маневрах PUMA-22 принимают участие почти 2 тыс. военнослужащих из Польши, США, Великобритании, Словакии, Чехии и Венгрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Прогноз погоды на День Победы
Прогноз погоды на День Победы
7 ноября 2022 г. 13:17
Чавушоглу: Переподписания зерновой сделки не требуется
Чавушоглу: Переподписания зерновой сделки не требуется
8 ноября 2022 г. 13:45
Водопад Ниагара окрашен в цвета флага Азербайджана
ВидеоВодопад Ниагара окрашен в цвета флага Азербайджана
9 ноября 2022 г. 08:10
Болид Феррари Шумахера продан за более чем $13 млн на аукционе в Женеве
Болид "Феррари" Шумахера продан за более чем $13 млн на аукционе в Женеве
9 ноября 2022 г. 22:47
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi