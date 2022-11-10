Польша значительно наращивает оборонные расходы

Польша в ближайшее время увеличит расходы на оборону с нынешнего уровня в 2% от ВВП минимум до 3%.

Польша в ближайшее время увеличит расходы на оборону с нынешнего уровня в 2% от ВВП минимум до 3%.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press (AP), об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"В следующем году правительство потратит более 21,4 млрд или, возможно, 27,8 млрд долларов на модернизацию вооруженных сил. Это составит 3 - 4% от ВВП – один из самых значительных военных бюджетов среди 30 стран НАТО", - подчеркнул М.Моравецкий.

Премьер сделал эти заявления на многонациональных военных учениях PUMA-22, которые проходят в Польше на полигоне в Нова-Дембе в 150 км от границы с Украиной.

В маневрах PUMA-22 принимают участие почти 2 тыс. военнослужащих из Польши, США, Великобритании, Словакии, Чехии и Венгрии.