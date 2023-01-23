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Польша ждет согласия Германии на поставки танков Leopard Украине

Польша ждет согласия Германии на поставки танков Leopard Украине Польша рассчитывает получить подтверждение согласия Германии на поставки республикой танков Leopard Украине от канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Другие страны
23 января 2023 г. 12:33
Польша ждет согласия Германии на поставки танков Leopard Украине

Польша рассчитывает получить подтверждение согласия Германии на поставки республикой танков Leopard Украине от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире Польского радио представитель польского президента Марчин Пшидач, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 германского производства Киеву.

По словам Пшидача, в соответствии с международным правом, глава МИД имеет право представлять позицию своего государства, и слов Бербок должно быть достаточно. "Но учитывая, как выглядит внутренняя дискуссия в Германии, у нас было бы больше уверенности, <...> если бы эту позицию озвучил и канцлер Шольц", - сказал он.

Шольц заявил в воскресенье, что Германия действует в координации с союзниками по вопросу поставок танков Украине. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, по результатам которой министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли решения о поставке Украине немецких танков Leopard 2.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика уже приняла решение о поставке танковой роты - до 14 машин, и будет действовать на свое усмотрение, вне зависимости от позиции Берлина.

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Версия на английском языке Poland waiting for Germany’s consent to supply Leopard tanks to Ukraine

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