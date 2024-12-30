Польша завершит укрепление заграждения на границе с Беларусью к середине 2025 г

Укрепление пограничного заграждения на польско-белорусской границе завершится к середине следующего года.

Укрепление пограничного заграждения на польско-белорусской границе завершится к середине следующего года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом изданию Financial Times заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик.

"Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило ранее в этом году, находятся на пути к завершению к середине 2025 года", - сказал замглавы МВД.

Он подчеркнул, что после завершения укрепления "это будет уровень безопасности, максимально приближенный к 100-процентной герметичности".

Душчик заявил, что таким образом маршрут нелегальной миграции с территории Беларуси в Польшу "будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это".

Напомним, что в 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой на всей протяженности границы с Беларусью за исключением участка, проходящего по реке Буг. В 2024 году началось возведение электронного барьера и на водных участках границы.