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Польша завершила возведение электронного барьера по реке Буг на границе с Беларусью

Польша завершила возведение электронного барьера по реке Буг на границе с Беларусью Завершено строительство электронного барьера в Люблинском воеводстве Польши на водном участке границы с Беларусью.
Другие страны
3 августа 2025 г. 01:45
Польша завершила возведение электронного барьера по реке Буг на границе с Беларусью

Завершено строительство электронного барьера в Люблинском воеводстве Польши на водном участке границы с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

"После полутора лет интенсивной работы мы установили электронный барьер вдоль реки Буг стоимостью 280 млн злотых (примерно $75 млн - ред.)", - цитирует главу польского МВД пресс-служба ведомства.

Кервинский добавил, что в целом на электронный барьер и усиление физического заграждения на границе с Беларусью уже потрачено более $160 млн и инвестиции будут продолжены.

По словам министра, в результате эффективность выявления попыток незаконного пересечения границы выросла с 30% до почти 98%.

Напомним, что в 2022 году Польша возвела стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 м с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией, за исключением участков, проходящих по рекам. Позже этот барьер был укреплен.

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Он включает в себя электронные системы контроля, в том числе камеры ночного видения, тепловизорные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Belarusla sərhəddə elektron baryerin tikintisini başa çatdırıb

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