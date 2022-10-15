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Польша закупит у Южной Кореи около 300 установок РСЗО

Польша закупит у Южной Кореи около 300 установок РСЗО Польша завершила переговоры с Сеулом о приобретении у Южной Кореи примерно 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo. Об этом сообщает Report со ссылкой на Defense news.
Другие страны
15 октября 2022 г. 05:23
Польша закупит у Южной Кореи около 300 установок РСЗО

Польша завершила переговоры с Сеулом о приобретении у Южной Кореи примерно 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Defense news.

Ожидается, что соответствующий контракт подпишут в ходе визита главы польского Минобороны Мариуша Блащака в Сеул на следующей неделе.

Министр отмечал, что изначально Варшава хотела приобрести у США 500 установок РСЗО HIMARS, однако в нынешних условиях Польша закупит и HIMARS, и K239 Chunmoo. Ожидается, что первые поставки южнокорейских РСЗО в Польшу пройдут в 2023 году.

"Кроме этих установок, мы также приобретем очень значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 км, так и тактических с дистанцией боя примерно 300 км", - добавил М.Блащак.

Стоимость ожидаемой сделки не раскрывается.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Cənubi Koreyadan 300-ə yaxın raket artilleriya qurğusu alacaq

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