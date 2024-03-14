Польша закупит у США ракеты, способные поражать цели в Беларуси и РФ

Американские власти анонсировали поставку Варшаве ракет, которые могут поражать цели на территории Беларуси и России.

Американские власти анонсировали поставку Варшаве ракет, которые могут поражать цели на территории Беларуси и России.

Как передает Report со ссылкой на издание Gazeta.pl, об этом заявил экс-командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский.

"Польша сможет приобрести пакет ракет, носителем которых станут наши самолеты F-16, а в будущем — и F-35", - отметил он.

Ружаньский уточнил, что речь идет о ракетах JASSM. По его словам, польские самолеты, дислоцированные в Ласке, оснащенные этими боеприпасами, смогут летать не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории Беларуси и РФ.

Генерал подчеркнул, что это позволит "обеспечить безопасность пилотов". Он обратил внимание, что армия должна обладать способностью обнаруживать и нейтрализовать угрозы "еще за пределами страны".

Напомним, что Госдепартамент 12 марта одобрил продажу Польше свыше 1,7 тыс. ракет различных типов.