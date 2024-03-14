Польша закупит у США ракеты, способные поражать цели в Беларуси и РФ

Американские власти анонсировали поставку Варшаве ракет, которые могут поражать цели на территории Беларуси и России.
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"Польша сможет приобрести пакет ракет, носителем которых станут наши самолеты F-16, а в будущем — и F-35", - отметил он.
Ружаньский уточнил, что речь идет о ракетах JASSM. По его словам, польские самолеты, дислоцированные в Ласке, оснащенные этими боеприпасами, смогут летать не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории Беларуси и РФ.
Генерал подчеркнул, что это позволит "обеспечить безопасность пилотов". Он обратил внимание, что армия должна обладать способностью обнаруживать и нейтрализовать угрозы "еще за пределами страны".
Напомним, что Госдепартамент 12 марта одобрил продажу Польше свыше 1,7 тыс. ракет различных типов.