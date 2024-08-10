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Польша закупит у США ракеты на 850 млн долларов

Польша закупит у США ракеты на 850 млн долларов Польша заключила соглашение с США на закупку ракет. Сумма контракта составляет 850 млн долларов.
Другие страны
10 августа 2024 г. 13:33
Польша закупит у США ракеты на 850 млн долларов

Польша заключила соглашение с США на закупку ракет. Сумма контракта составляет 850 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает издание DW.

Польское агентство по вооружению заявило, что Варшава подписала контракт с правительством США на поставку нескольких сот ракет AIM-120C AMRAAM. Это ракеты класса "воздух-воздух". Точно количество ракет, заказанных Польшей, не раскрывается.

Поставки будут производиться с 2029 по 2033 год. Ракетами будут оснащены самолеты, находящиеся на вооружении польской армии.

По данным польских СМИ, на следующей неделе Варшава и Вашингтон подпишут соглашение о покупке 96 боевых вертолетов Apache. Сумма контракта может составить более 9 млрд долларов.

Ожидается, что Apache заменят устаревший вертолетный парк Польши в советское время.

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Версия на азербайджанском языке Polşa ABŞ-dən 850 milyon dollara raket alacaq

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