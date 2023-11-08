Польша закупит новые ракеты для системы ПВО за $4,9 млрд

Британское подразделение европейского производителя ракетных вооружений MBDA заключило контракт на сумму £4 млрд ($4,9 млрд) с польским государственным оборонным концерном PGZ на поставку новых зенитных управляемых ракет CAMM-ER.

Британское подразделение европейского производителя ракетных вооружений MBDA заключило контракт на сумму £4 млрд ($4,9 млрд) с польским государственным оборонным концерном PGZ на поставку новых зенитных управляемых ракет CAMM-ER.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Британская и польская оборонные компании сегодня подписали знаковое соглашение стоимостью более £4 млрд в рамках нового этапа создания будущей польской системы ПВО Narew. Британская фирма MBDA заключила субконтракт с польской оборонной компанией PGZ в рамках программы по предоставлению польским ВС усовершенствованной наземной системы ПВО, способной запускать ракеты для борьбы с угрозами в воздушном пространстве, такими как крылатые ракеты и истребители, с дальностью действия более 40 км. Эта программа предполагает создание более 1 тыс. ракет CAMM-ER и более 100 пусковых установок iLauncher", - сказано в заявлении.

Отмечается, что речь идет о "крупнейшем коммерческом соглашении, когда-либо заключенном между Великобританией и Польшей". В сообщении говорится, что Великобритания также окажет помощь Польше при производстве ракет на территории республики в ближайшие годы.

В апреле стало известно о том, что Великобритания развернет в Польше комплексы ПВО с зенитными управляемыми ракетами CAMM с дальностью действия 25 км. Стоимость контракта составила £1,9 млрд ($2,3 млрд по текущему курсу). Ракетами CAMM в британских ВС оснащены комплексы ПВО Sky Sabre, которые в унифицированной модульной конструкции поступили на вооружение в декабре 2021 года. В 2022 году Великобритания разместила в Польше первую систему ПВО Sky Sabre.