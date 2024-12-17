Польша закупит 80 БТР Rosomak стоимостью более 1 млрд долларов

Польша закупит 80 бронетранспортеров (БТР) Rosomak почти на 4,3 млрд злотых (свыше 1 млрд долларов). Поставка БТР в рамках подписанного контракта планируется в 2027-2028 годах.

Польша закупит 80 бронетранспортеров (БТР) Rosomak почти на 4,3 млрд злотых (свыше 1 млрд долларов). Поставка БТР в рамках подписанного контракта планируется в 2027-2028 годах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Сегодня мы покупаем 80 Rosomak. 58 было заказано в июле. В 2024 году закуплено 130 Rosomak-L. Сегодняшний контракт - на закупку Rosomak в версии L с улучшением конструкции, лучшей баллистической защитой", - сказал он.