Польша закупит 250 машин сопровождения для гаубиц K9 за $2 млрд

Агентство по вооружениям при Минобороны Польши подписало контракт с предприятиями Huta Stalowa Wola и Rosomak на закупку более 250 машин сопровождения для самоходных артиллерийских установок (САУ) южнокорейского производства K9.

Агентство по вооружениям при Минобороны Польши подписало контракт с предприятиями Huta Stalowa Wola и Rosomak на закупку более 250 машин сопровождения для самоходных артиллерийских установок (САУ) южнокорейского производства K9.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении польского оборонного ведомства в соцсети Х.

"Польская оружейная группа, Huta Stalowa Wola, Rosomak поставят для Войска Польского несколько сотен машин сопровождения для самоходных гаубиц K9. Стоимость заказа на более 250 машин составит 8 млрд злотых ($2 млрд)", - отмечает Минобороны.

Напомним, что в июле 2022 года предыдущее правительство Польши договорилось с Южной Кореей о поставке 688 гаубиц K9.