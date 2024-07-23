Польша закупит 150 бронемашин для размещения на границе с РФ и Беларусью

Польские власти закупят 150 бронеавтомобилей, а также разместят дополнительные беспилотники на границах с РФ и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Польские власти закупят 150 бронеавтомобилей, а также разместят дополнительные беспилотники на границах с РФ и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны республики в соцсети "X".

"Мы начинаем с закупки 150 военных бронеавтомобилей. Мы увеличиваем количество беспилотных летательных аппаратов в вооруженных силах", - говорится в сообщении ведомства.

О программе "Восточный щит" впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск.

По данным ведомства, власти собираются завершить возведение линии укреплений на границе к 2028 году. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов). Непосредственно в приграничной зоне планируется создать противотанковые рвы и минные поля, а также установить противотанковые ежи. Также с 1 августа на границе с Беларусью будут служить 8 тыс. военных, а дополнительные 9 тыс. будут находиться в резерве.