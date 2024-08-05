Польша закупает 48 пусковых установок ЗРК Patriot

Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot.

Польша подпишет соглашение о закупке 48 пусковых установок ЗРК Patriot.

Как передает Report, об этом министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети "Х".

"Мы регулярно модернизируем наши Вооруженные силы … сегодня мы подписали офсетное соглашение о покупке вертолетов Apache AH-64E, а еще нам предстоит подписание контрактов на 48 пусковых установок Patriot", - написал глава ведомства.

В прошлом месяце США одобрили передачу Польше 2 млрд долларов в виде займа на военные нужды.