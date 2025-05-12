Польша закроет российское генконсульство в Кракове

Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове.

Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Польши.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил данное решение наличием доказательств того, что "российские спецслужбы совершили акт диверсии против торгового центра на улице Марывильской".

Отметим, что крупный пожар произошел в торгом центре в Варшаве. В нем находилось около 1 400 магазинов и точек обслуживания.

"Мы уже точно знаем, что крупный пожар на улице Марывильской произошел в результате поджога, заказанного российскими службами. Действия координировал человек, находящийся в России. Часть виновных уже задержана, остальные установлены и находятся в розыске. Мы всех найдем", - сообщил в воскресенье вечером премьер-министр Польши Дональд Туск.