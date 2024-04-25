Польша заключила контракт на поставку более 70 южнокорейских РСЗО

Польша договорилась о поставке 72 южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и управляемых ракет к ним.

Польша договорилась о поставке 72 южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и управляемых ракет к ним.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"В ходе визита польской делегации в Южную Корею был подписан исполнительный контракт на поставку 72 пусковых модулей HOMAR-K (польское название южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo) и нескольких тысяч управляемых ракет", - написал замглавы Минобороны Польши в своем официальном аккаунте в соцсети "X".

"Приобретенные технологии позволят использовать 122-мм реактивные боеприпасы, производимые польской промышленностью", - добавил он.