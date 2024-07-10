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Польша заключила контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью

Польша заключила контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью Польская Служба охраны границы заключила контракт на укрепление возведенного в 2022 году заграждения на границе с Беларусью.
Другие страны
10 июля 2024 г. 18:31
Польша заключила контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью

Польская Служба охраны границы заключила контракт на укрепление возведенного в 2022 году заграждения на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Службы в соцсети X.

"Служба охраны границы подписала контракт на модернизацию технического барьера на границе с Беларусью. Предметом контракта будет укрепление пролетов физического барьера", - заявили в ведомстве.

Согласно информации, подрядчиком стала польская компания Polimex Mostostal, а стоимость контракта составит 117 млн злотых (около 30 млн долларов).

Работы должны быть окончены в ноябре 2024 года, говорится в сообщении.

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о начале работ по фортификации восточной границы страны, а также о модернизации защитного заграждения на границе с Беларусью, которое было возведено в 2022 году. Оно представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Стоимость строительства составила 278 млн долларов.

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