Польша закажет у Швеции самолеты ДРЛО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о переговорах со Швецией о приобретении самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).
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По словам главы польского оборонного ведомства, переговоры находятся на завершающей стадии.
"Я хочу впервые публично заявить, что мы хорошо продвинулись в получении самолетов раннего обнаружения из Швеции. Мы уже ведем детальные переговоры. Надеюсь, они завершатся успешно уже через короткое время. Таким образом, мы усиливаем устойчивость Польши, но также и всего восточного фланга Североатлантического альянса", – сказал Мариуш Блащак.
Saab GlobalEye – самолет дальнего радиолокационного обнаружения, разработанный шведской компанией Saab. Он спроектирован на основе гражданской версии бизнес-джетов Bombardier Global 6000/6500.
Самолет оснащен новой радиолокационной станцией Erieye ER S-диапазона с активной антенной с электронным сканированием. Он на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты. Дальность работы станции превышает 650 км.