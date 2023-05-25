Польша закажет у Швеции самолеты ДРЛО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о переговорах со Швецией о приобретении самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о переговорах со Швецией о приобретении самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание Defence24.

По словам главы польского оборонного ведомства, переговоры находятся на завершающей стадии.

"Я хочу впервые публично заявить, что мы хорошо продвинулись в получении самолетов раннего обнаружения из Швеции. Мы уже ведем детальные переговоры. Надеюсь, они завершатся успешно уже через короткое время. Таким образом, мы усиливаем устойчивость Польши, но также и всего восточного фланга Североатлантического альянса", – сказал Мариуш Блащак.

Saab GlobalEye – самолет дальнего радиолокационного обнаружения, разработанный шведской компанией Saab. Он спроектирован на основе гражданской версии бизнес-джетов Bombardier Global 6000/6500.

Самолет оснащен новой радиолокационной станцией Erieye ER S-диапазона с активной антенной с электронным сканированием. Он на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты. Дальность работы станции превышает 650 км.