Польша заблокировала в ЕС решение о расселении мигрантов по Европе

Польша заблокировала на неформальном саммите ЕС в Гранаде принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе.
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По его словам, польское правительство под руководством партии "Право и справедливость" - "единственный гарант сдерживания волны нелегальной миграции, которую ЕС хочет распространить по всей Европе".
"Я решил наложить вето на часть, касающуюся миграции", - сказал Моравецкий, добавив, что глава Евросовета Шарль Мишель принял эту позицию.
"Пункта, касающегося миграции, в итоговых документах нет", - отметил глава польского правительства. "Такая договоренность была только что достигнута", - добавил он.