Польша заблокировала в ЕС решение о расселении мигрантов по Европе

Польша заблокировала на неформальном саммите ЕС в Гранаде принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе.

Польша заблокировала на неформальном саммите ЕС в Гранаде принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на итоговой пресс-конференции.

По его словам, польское правительство под руководством партии "Право и справедливость" - "единственный гарант сдерживания волны нелегальной миграции, которую ЕС хочет распространить по всей Европе".

"Я решил наложить вето на часть, касающуюся миграции", - сказал Моравецкий, добавив, что глава Евросовета Шарль Мишель принял эту позицию.

"Пункта, касающегося миграции, в итоговых документах нет", - отметил глава польского правительства. "Такая договоренность была только что достигнута", - добавил он.