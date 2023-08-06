Польша выявила утечку на участке трубопровода "Дружба", следующего в Германию

Польша прекратила отгрузку нефти через часть западного участка трубопровода "Дружба", по которому нефть направляется в Германию, после того как была обнаружена утечка.

Польша прекратила отгрузку нефти через часть западного участка трубопровода "Дружба", по которому нефть направляется в Германию, после того как была обнаружена утечка.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg.

Польский оператор трубопровода PERN сообщил, что отгрузка нефти прекращена по одной из двух линий. При этом причина утечки пока не известна и расследуется.

По словам оператора, другие объекты "Дружбы", включая участок в Померании, который используется для перекачки сырой нефти в Германию, поступающей в танкерах, работают в нормальном режиме.

PERN планирует возобновить перекачку нефти во вторник утром. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть, и ситуация не влияет на доступ водителей к топливу, по словам оператора трубопровода.