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Польша выявила утечку на участке трубопровода "Дружба", следующего в Германию

Польша выявила утечку на участке трубопровода "Дружба", следующего в Германию Польша прекратила отгрузку нефти через часть западного участка трубопровода "Дружба", по которому нефть направляется в Германию, после того как была обнаружена утечка.
Другие страны
6 августа 2023 г. 19:24
Польша выявила утечку на участке трубопровода Дружба, следующего в Германию

Польша прекратила отгрузку нефти через часть западного участка трубопровода "Дружба", по которому нефть направляется в Германию, после того как была обнаружена утечка.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Польский оператор трубопровода PERN сообщил, что отгрузка нефти прекращена по одной из двух линий. При этом причина утечки пока не известна и расследуется.

По словам оператора, другие объекты "Дружбы", включая участок в Померании, который используется для перекачки сырой нефти в Германию, поступающей в танкерах, работают в нормальном режиме.

PERN планирует возобновить перекачку нефти во вторник утром. Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть, и ситуация не влияет на доступ водителей к топливу, по словам оператора трубопровода.

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