Польша выступила против наплыва мигрантов в ЕС

Власти Польши выступают против массового наплыва в Европейский союз мигрантов из африканских и ближневосточных стран, подчеркивая необходимость укрепления границ, в том числе на юге ЕС.

Власти Польши выступают против массового наплыва в Европейский союз мигрантов из африканских и ближневосточных стран, подчеркивая необходимость укрепления границ, в том числе на юге ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

"Мы выступаем за укрепление границ, в том числе южной границы, за сдерживание больших миграционных масс, как мы это сделали на восточной границе", - сказал польский премьер.

По его словам, тема миграции будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС в конце июня.

"Пока правительство "Права и справедливости" (правящая партия) у власти, мы не допустим реализации политики навязывания нам каких-то миграционных квот, квот беженцев из Африки, Ближнего Востока, из арабских, мусульманских стран. Наша позиция по этому вопросу однозначна", - сказал глава правительства.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на польско-белорусской границе осенью 2021 года, когда мигранты тысячами пытались проникнуть на польскую территорию. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток.