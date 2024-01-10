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Польша выступила против беспошлинной торговли с Украиной

Польша выступила против беспошлинной торговли с Украиной Польша выступает против беспошлинной торговли с Украиной.
Другие страны
10 января 2024 г. 15:05
Польша выступила против беспошлинной торговли с Украиной

Польша выступает против беспошлинной торговли с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслава Секерского, направленного первому замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскису.

Польша "принципиально против" беспошлинной торговли с Украиной, говорится в документе. По мнению польского министра, полная либерализация торговли ЕС с Украиной "принесла результаты, противоположные намеченным".

Проблемы, вызванные "чрезмерным импортом" украинского продовольствия, касаются не только зерновых, "но также сахара, куриного мяса, фруктов (особенно замороженной малины) или яблочного концентрата", пишет Секерский.

Министр считает, что с Украиной необходимо начать переговоры "о последовательной взаимной либерализации [торговли], которые сопровождались бы поэтапным переходом украинского сельского хозяйства на стандарты и законы ЕС".

Ранее Секерский заявил о негативном влиянии экспорта украинского сахара в ЕС на польское сельское хозяйство. "[Раньше] мы были экспортером сахара в разные европейские страны, а сейчас пошел туда сахар украинский, и нет возможности экспорта нашего сахара", - сказал он.

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