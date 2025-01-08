Польша выделит около $15 млрд на строительство первой АЭС

Правительство Польши решило выделить немногим более 60 млрд злотых (15 млрд долларов) на строительство первой в стране атомной электростанции (АЭС) на побережье Балтийского моря.

Правительство Польши решило выделить немногим более 60 млрд злотых (15 млрд долларов) на строительство первой в стране атомной электростанции (АЭС) на побережье Балтийского моря.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канцелярии польского премьер-министра.

"Правительство приняло решение о выделении средств на реализацию проекта строительства первой в Польше атомной электростанции. В период с 2025 по 2030 год компания Polskie Elektrownie Jądrowe получит 60,2 млрд злотых на поддержку этой стратегической инвестиции в энергетику", - отмечается в заявлении.

Отметим, что общая стоимость строительства АЭС оценивается в 115 млрд злотых (почти 28 млрд долларов). Его начало запланировано на 2026 год. Первый реактор станции типа АР1000 производства компании Westinghouse мощностью 1,1 ГВт должен дать ток в 2033 году. Местом строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино неподалеку от побережья Балтийского моря.