Польша выделит более $12 млрд на строительство убежищ

Польские планируют выделить около 50 млрд злотых (около $12,5 млрд) до 2034 года на строительство убежищ в частных домах, а также подземной инфраструктуры в больницах МВД и Минобороны.

Польские власти планируют выделить около 50 млрд злотых (около $12,5 млрд) до 2034 года на строительство убежищ в частных домах, а также подземной инфраструктуры в больницах МВД и Минобороны.

Как передает Report , об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на подготовленный МВД проект закона о защите населения и гражданской обороны.

Согласно документу, ведомство готовит финансы для "субсидирования строительства, модернизации либо реконструкции, обслуживания защитных сооружений, а также создания устойчивой инфраструктуры, предназначенной для нужд гражданской обороны, в том числе обеспечения бесперебойного водоснабжения, энергоснабжения с возможностью его выработки в распределенной системе".

Помимо того, предусматривается "строительство в учреждениях здравоохранения, учредителями которых являются МВД и Минобороны, подземной медико-технической инфраструктуры".

Под землей будут оборудованы операционные, реанимационные и палаты, утверждает издание.

По данным польской службы пожарной охраны за 2023 год, общее число укрытий в стране превышало 300 тыс., большинство из которых находилось в нерабочем состоянии. Они рассчитаны на одновременное пребывание примерно 1,1 млн человек.