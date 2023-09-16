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Польша вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей

Польша вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей Власти Польши приняли решение с 17 сентября, запретить въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 15:47
Польша вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей

Власти Польши приняли решение с 17 сентября, запретить въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь", - сказал он.

По словам Каминьского, запрет означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не сможет въехать на польскую территорию. "Запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее. Сейчас мы закрываем это дело. Никакой российский автомобиль в Польшу не въедет", - отметил он.

Министр подчеркнул, что это касается как коммерческих, так и частных перевозок вне зависимости от того, гражданину какого государства принадлежит машина.

Отметим, в Финляндии 16 сентября официально вступил в силу введенный властями запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими автомобильными номерами.

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