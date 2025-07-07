Польша вводит проверки на границах с Германией и Литвой из-за миграционного давления

Польша ввела временный контроль на границах с Германией и Литвой на фоне опасений по поводу роста числа нелегальных мигрантов.

Польша ввела временный контроль на границах с Германией и Литвой на фоне опасений по поводу роста числа нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, меры контроля вступили в силу с сегодняшнего дня и направлены на пресечение потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу с севера и запада. Новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключают, что после завершения этого срока их могут продлить. Аналогичные шаги ранее предприняли Нидерланды, Бельгия и Германия.

“Все проходит без происшествий. В настоящее время движение осуществляется бесперебойно, 800 сотрудников полиции, 200 солдат жандармерии, 500 бойцов территориальной обороны - все службы находятся в полной готовности”, - приводит агентство слова министра внутренних дел Польши Томаша Семоняка.

Он подчеркнул, что проверять транспортные средства имеют право только государственные служащие, включая пограничников, а не “гражданские патрули”.

По данным Пограничной службы Польши, на границе с Литвой был задержан гражданин Эстонии за перевозку четырех предполагаемых нелегальных мигрантов из Афганистана.

В последние недели в Польше обострились дебаты по поводу миграции: группы крайне правых активистов начали ”гражданские патрули” на западной границе после сообщений СМИ о том, что Германия возвращает нелегальных мигрантов обратно в Польшу.