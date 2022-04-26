Польша ввела собственные санкции против бизнесменов и граждан РФ и Беларуси

Польша вводит собственные санкции против бизнеса и граждан России и Беларуси.

Польша вводит собственные санкции против бизнеса и граждан России и Беларуси.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в санкционный список попали 15 физических и 35 юридических лиц, в том числе "Газпром", "Новатэк" и "Акрон".

В связи с началом боевых действий в Украине по отношению к России были применены санкции. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, Центробанка, членов Госдумы, поддержавших признание "ДНР" и "ЛНР", некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.