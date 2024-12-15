Польша ввела санкции против российского миллиардера

Министерство внутренних дел Польши внесло бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко в санкционный список.

Министерство внутренних дел Польши внесло бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко в санкционный список.

Как передает Report со ссылкой на постановление ведомства, глава МВД Польши Томаш Семоняк принял это решение 12 декабря.

По данным министерства, причиной для введения рестрикций стало управление Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.

После включения миллиардера в санкционный список ему будет запрещен въезд на территорию Польши, а его активы в республике будут заморожены.

О. Бойко в настоящее время находится в "черном списке" Украины и Австралии. В ноябре 2023 года власти Канады отменили санкции против бизнесмена. По данным Forbes, состояние Бойко оценивается в 1,2 миллиарда долларов.