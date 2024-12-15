Польша ввела санкции против российского миллиардера

Министерство внутренних дел Польши внесло бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко в санкционный список.
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По данным министерства, причиной для введения рестрикций стало управление Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.
После включения миллиардера в санкционный список ему будет запрещен въезд на территорию Польши, а его активы в республике будут заморожены.
О. Бойко в настоящее время находится в "черном списке" Украины и Австралии. В ноябре 2023 года власти Канады отменили санкции против бизнесмена. По данным Forbes, состояние Бойко оценивается в 1,2 миллиарда долларов.