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Польша впервые проводит военные учения с применением ЗРК Patriot

Польша впервые проводит военные учения с применением ЗРК Patriot Польша впервые проводит учения с использованием ЗРК MIM-104 Patriot с интегрированной системой боевого управления IBCS.
Другие страны
11 августа 2023 г. 21:38
Польша впервые проводит военные учения с применением ЗРК Patriot

Польша впервые проводит учения с использованием ЗРК MIM-104 Patriot с интегрированной системой боевого управления IBCS.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил агентству PAP министр обороны страны Мариуш Блащак.

"На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Обучение касается интеграции всех элементов высшего уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал он.

Польша выбрала систему Patriot в качестве основы программы ПВО средней дальности Wisla в апреле 2015 года.

Межправительственный контракт на первом из двух предполагаемых этапов был подписан в 2018 году. Стоимость контракта составляет $4,75 млрд и предусматривает поставку двух батарей Patriot (16 пусковых установок).

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