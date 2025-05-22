Польша возведет очередное электронное заграждение на границе с Беларусью

В Люблинском воеводстве Польши, на водном участке границы с Беларусью, ведется строительство электронного барьера.

В Люблинском воеводстве Польши, на водном участке границы с Беларусью, ведется строительство электронного барьера.

Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

"На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве ведутся работы по возведению электронного заграждения на пограничной реке Буг. Электронный брандмауэр будет полностью готов к 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы", - заявил глава ведомства.

Отмечается, что заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальных датчиков, обеспечивающих обнаружение различных физических характеристик объектов.

Напомним, что в марте этого года Пограничная служба Польши приняла в эксплуатацию электронный барьер, построенный на пограничных реках Свислочь и Источанка в Подляском воеводстве (граничит с Гродненской и Брестской областями Белоруссии).

Летом 2023 года завершилась установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы. Возведение электронного барьера на водных участках границы началось в конце февраля 2024 года.