​Польша вновь потребовала репарации от Германии

Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока Германия не выплатит всю сумму, об этом заявили в МИД Польши.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", в министерстве отметили, что ущерб, нанесенный полякам в годы Второй мировой войны, не был полностью возмещен, при этом Германия считает вопрос закрытым.

Требуемая поляками сумма превышает 850 миллиардов долларов. По итогам Потсдамской конференции в 1945 году Варшава получала репарации из доли СССР, который взимал их с восточной Германии. В 1954 году между Польшей и СССР было соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к "братской" ГДР.

"Проблема огромных страданий и разрушений, причиненных Польше во время Второй мировой войны, поднималась и будет и дальше подниматься на переговорах с немецкой стороной", — рассказали в пресс-службе польского МИДа.