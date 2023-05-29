Польша внесла в санкционный список 365 граждан Беларуси

Правительство Польши приняло решение внести в национальный санкционный список 365 граждан Белоруссии, а также заморозить активы 20 фирм и 16 человек, связанных с финансовым сектором РФ.

Правительство Польши приняло решение внести в национальный санкционный список 365 граждан Беларуси, а также заморозить активы 20 фирм и 16 человек, связанных с финансовым сектором РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник МВД республики.

"Министром внутренних дел и администрации принято решение о включении 365 граждан Беларуси в список иностранцев, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону. Их денежные средства и экономические ресурсы заморожены. Кроме того, министр постановил заморозить средства и активы 20 организаций и 16 лиц, связанных в основном с российским финансовым сектором", - указано в сообщении. Как уточняется в документе, среди 16 физлиц - "15 граждан Российской Федерации и один белорус".

Как пояснило МВД, это решение было принято в связи с сохранением в силе приговора, вынесенного в отношении гражданина Беларуси польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута, и отношением белорусских властей к своим политическим оппонентам.