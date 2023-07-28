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Польша вдвое увеличит численность армии

Польша вдвое увеличит численность армии Сегодня Войско Польское насчитывает 172 тысячи воинов. Наша цель в том, чтобы Войско Польское насчитывало не менее 300 тысяч военных.
Другие страны
28 июля 2023 г. 23:44
Польша вдвое увеличит численность армии

Сегодня Войско Польское насчитывает 172 тысячи воинов. Наша цель в том, чтобы Войско Польское насчитывало не менее 300 тысяч военных.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, количество дивизий в польской армии увеличится с 3 до 6, а расходы на оборону возрастут до 4% ВВП.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что если произойдет серьезный инцидент с участием группы "Вагнер" на границах стран НАТО и ЕС, таких, как Польша, Литва или Латвия, "мы без сомнения предпримем совместные действия".

Напомним, что белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что размещенные в Беларуси вагнеровцы якобы рвутся в Варшаву, чтобы поквитаться за поставки оружия из Польши в Украину, и он с трудом отговаривает их от этих намерений. Эти слова вызвали острое беспокойство в соседних государствах.

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Версия на азербайджанском языке Polşa ordusunda əsgərlərin sayı 300 minə çatdırılacaq

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