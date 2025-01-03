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Польша в период председательства в Совете ЕС укрепит сотрудничество с США, Великобританией и Южной Кореей

Польша в период председательства в Совете ЕС укрепит сотрудничество с США, Великобританией и Южной Кореей 16:04
Другие страны
3 января 2025 г. 16:35
Польша в период председательства в Совете ЕС укрепит сотрудничество с США, Великобританией и Южной Кореей

Польша в период шестимесячного председательства в Совете Европейского Союза (ЕС) укрепит сотрудничество с НАТО, а также с партнерами, не входящими в ЕС, особенно с США, Великобританией и Южной Кореей.

Как сообщает Report, данная информация содержится в программе деятельности в связи с председательством Польши в Совете ЕС на период с 1 января по 30 июня 2025 года.

В программе, касаясь текущей ситуации в регионе, отмечено, что стратегической целью России является пересмотр международного порядка и восстановление былой сферы влияния. Это является самой большой угрозой для Европы со времен Второй мировой войны:

"Нам нужны совместные и амбициозные действия, которые дополнят усилия НАТО по защите Европы. Необходимо предпринять шаги для повышения оборонной готовности. Председательство Польши поддержит данную деятельность и поспособствует глубоким дискуссиям по финансированию обороны в ЕС".

В Польше считают, что страны ЕС должны увеличить расходы на оборону и сохранить их на уровне, соответствующем угрозам:

"Важно поддерживать ключевые оборонные инфраструктуры, такие как "Восточный щит" и "Балтийская линия обороны", так как они укрепят общую безопасность ЕС, защищая нас от гибридных и военных угроз".

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