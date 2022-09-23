О нас

Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar

Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar Польша получит первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в октябре.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 12:46
Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar

Польша получит первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире радио VNeT замминистра обороны Польши Войчех Скуркевич.

"Уже в октябре на вооружение польской армии поступят БПЛА Bayraktar", - сказал он.

Кроме этого, по словам Скуркевича, "уже в четвертом квартале текущего года польская армия будет оснащена системами ПРО/ПВО Patriot, что также станет важным усилением противоракетной и противовоздушной обороны".

На вопрос о поставках танков, в том числе американских Abrams и южнокорейских K2 Black Panther, замглавы Минобороны напомнил, что согласно договоренностям между польской и корейской сторонами первые поставки должны начаться в конце 2022 года. "Так что в конце года, несомненно, эта корейская техника будет поставлена на вооружение польской армии", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, закопанных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
21 сентября 2022 г. 19:22
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
21 сентября 2022 г. 19:15
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
21 сентября 2022 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi