Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar

Польша получит первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в октябре.

Польша получит первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире радио VNeT замминистра обороны Польши Войчех Скуркевич.

"Уже в октябре на вооружение польской армии поступят БПЛА Bayraktar", - сказал он.

Кроме этого, по словам Скуркевича, "уже в четвертом квартале текущего года польская армия будет оснащена системами ПРО/ПВО Patriot, что также станет важным усилением противоракетной и противовоздушной обороны".

На вопрос о поставках танков, в том числе американских Abrams и южнокорейских K2 Black Panther, замглавы Минобороны напомнил, что согласно договоренностям между польской и корейской сторонами первые поставки должны начаться в конце 2022 года. "Так что в конце года, несомненно, эта корейская техника будет поставлена на вооружение польской армии", - отметил он.