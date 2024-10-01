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Польша в ближайшие дни эвакуирует своих граждан из Ливана

Польша в ближайшие дни эвакуирует своих граждан из Ливана Польша приняла решение эвакуировать своих граждан из Ливана
Другие страны
1 октября 2024 г. 18:16
Польша в ближайшие дни эвакуирует своих граждан из Ливана

Польша приняла решение эвакуировать своих граждан из Ливана

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Павел Вроньский.

"Ситуация в Ливане очень напряженная. Израиль начал операцию сухопутных войск. По крайней мере, десятки наших граждан ждут возвращения в страну. В Польшу они прибудут в ближайшие дни", - сказал он.

Он отметил, что речь не идет об организованных группах поляков, находящихся в Ливане.

"Это в основном люди, которые там работают, живут там с семьями. Выезд еще возможен, так как есть еще чартерные рейсы, хотя большинство авиакомпаний уже приостановили рейсы в Ливан", - уточнил Вроньский.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə Polşa vətəndaşlarının Livandan təxliyəsi həyata keçiriləcək

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