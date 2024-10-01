Польша в ближайшие дни эвакуирует своих граждан из Ливана

Польша приняла решение эвакуировать своих граждан из Ливана

Польша приняла решение эвакуировать своих граждан из Ливана

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Павел Вроньский.

"Ситуация в Ливане очень напряженная. Израиль начал операцию сухопутных войск. По крайней мере, десятки наших граждан ждут возвращения в страну. В Польшу они прибудут в ближайшие дни", - сказал он.

Он отметил, что речь не идет об организованных группах поляков, находящихся в Ливане.

"Это в основном люди, которые там работают, живут там с семьями. Выезд еще возможен, так как есть еще чартерные рейсы, хотя большинство авиакомпаний уже приостановили рейсы в Ливан", - уточнил Вроньский.