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Польша в 2024 году потратила на оборону рекордные 3,7% от ВВП

Польша в 2024 году потратила на оборону рекордные 3,7% от ВВП В 2024 году Польша потратила на оборону 3,7% ВВП, что стало рекордным показателем.
Другие страны
21 января 2025 г. 13:29
Польша в 2024 году потратила на оборону рекордные 3,7% от ВВП

В 2024 году Польша потратила на оборону 3,7% ВВП, что стало рекордным показателем.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Rzeczpospolita.

Бюджет Минобороны в 2024 году после всех изменений составил 115,595 млрд злотых. Министерство перевело в Фонд социального обеспечения 15,6 млрд злотых. С учетом этого, из бюджетного пула было потрачено около 100 млрд злотых, пишет издание.

Газета также обращает внимание на расходы Фонда поддержки Вооруженных сил. В план включено 47,96 млрд злотых. По предварительным данным, расходы на развитие ВС Польши составляют 71,7% плана, т.е. примерно 34 млрд злотых.

Rzeczpospolita сообщает, что из обоих источников расходы, потраченные на оборону, составляют 134 млрд злотых ($32,5 млрд) или 3,7% ВВП в 2024 году. Подчеркивается, что это рекорд в истории Польши.

Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону еще более вырастут, достигнув 4,7% от ВВП.

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