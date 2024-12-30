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Польша в 2024 г потратила на закупку новых вооружений рекордные $40 млрд

Польша в 2024 г потратила на закупку новых вооружений рекордные $40 млрд Общая сумма контрактов на закупку Польшей нового вооружения в текущем году составила почти $40 млрд, значительная часть этой суммы пришлась на контракты с военпромом США.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 15:31
Польша в 2024 г потратила на закупку новых вооружений рекордные $40 млрд

Общая сумма контрактов на закупку Польшей нового вооружения в текущем году составила почти $40 млрд, значительная часть этой суммы пришлась на контракты с военпромом США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

"В 2024 году контракты на новую технику для армии стоили более 162 млрд злотых ($39,5 млрд в эквиваленте), из которых примерно 110 млрд злотых пошли в зарубежную промышленность", - пишет издание, отмечая, что сумма является рекордной в польской истории.

Сообщается, что "крупнейшим по стоимости контрактом в 2024 году является закупка 96 вертолетов AH-64E Apache примерно на $10 млрд".

"Такое большое количество этих вертолетов сделает нас вторым по величине пользователем после США, но это также означает, что другие направления в Войске Польском останутся недофинансированными", - отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке Polşa 2024-cü ildə yeni silahların alınmasına 40 milyard dollar xərcləyib

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