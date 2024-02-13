Польша увеличит численность армии до 220 тыс. человек до конца года

Численность польской армии будет увеличена до 220 тыс. военнослужащих до конца 2024 года.

Численность польской армии будет увеличена до 220 тыс. военнослужащих до конца 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш телеканалу Polsat News.

По его словам, численность войск "будет увеличиваться с каждым годом".

"Я считаю, что у нас есть огромное пространство для роста в виде активного резерва. Это подготовленные люди, принявшие присягу и находящиеся в резерве, который используется в случае непосредственной угрозы", - сказал министр.

Сейчас польские вооруженные силы насчитывают около 200 тыс. человек, в том числе 148 тыс. профессиональных военнослужащих.

Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы действовавшего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.

Позже новое руководство Минобороны заявило, что сохранит высокие расходы на оборону. В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой годовом бюджете расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых (29,4 млрд в долларовом эквиваленте), что составляет 3,1% от ВВП, запланированного на 2024 год.