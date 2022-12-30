Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Беларусью до 72 км

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Беларусью до 72 км, до конца текущего года планируют завершить более 100 километров заграждения.

Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Беларусью до 72 км, до конца текущего года планируют завершить более 100 километров заграждения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила польская пограничная служба.

"На границе с Беларусью введен в строй очередной участок электронного барьера. Протяженность: 17,6 км. Район: площадки Пограничной стражи в Новом Дворе и Липске", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время протяженность электронного барьера составляет 72 км.

"К концу 2022 года будут готовы еще 2 участка барьера протяженностью 17,2 км и 18,1 км", - добавили в Пограничной страже Польши.

Строительство электронного барьера на границе с Беларусью было начато в июне этого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения.