Польша увеличила число перебрасываемых на границу с Беларусью военных вдвое

Минобороны Польши увеличило количество дополнительно направляемых на границу с Беларуси военных с 1 тыс. до 2 тыс. В текущем месяце их число вырастет вдвое.

Минобороны Польши увеличило количество дополнительно направляемых на границу с Беларуси военных с 1 тыс. до 2 тыс. В текущем месяце их число вырастет вдвое.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в интервью польскому агентству PAP замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

"Командующий Пограничной стражи запросил дополнительную тысячу солдат... Будет пополнение не на тысячу, а на две тысячи солдат. Такое решение принял Комитет безопасности (Комитет Совмина Польши по вопросам национальной безопасности и обороны), такое решение поддержал министр (национальной обороны) Мариуш Блащак", - сказал он.

Он отметил, что военнослужащие будут направлены на усиление Пограничной стражи в Подляском и Люблинском воеводствах "в течение ближайших двух недель".

Замминистра также подчеркнул, что нет необходимости обращения к союзникам для дальнейшего укрепления польско-белорусской границы: "Безопасность границы сейчас полностью обеспечивается польскими службами".