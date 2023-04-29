Польша усилит защиту границы с Россией в районе Калининградской области

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объявил об усилении защиты польско-российской границы в районе Калининградской области.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объявил об усилении защиты польско-российской границы в районе Калининградской области.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в субботу сообщило Польское радио.

Мы обеспечим физическую и электронную безопасность, а также усилим присутствие пограничников и сотрудников других служб.

"На польско-российской границе мы обеспечим такую же безопасность, как ранее на границе с Беларусью", - добавил Моравецкий.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения. Сообщалось также, что в систему защиты границы интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.