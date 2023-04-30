Польша усилит охрану границы с Россией

Польша усилит меры безопасности на польско-российской границе в районе Калининградской области.

Польша усилит меры безопасности на польско-российской границе в районе Калининградской области.

Как передает Report со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы укрепляем безопасность вдоль всей польско-российской границы, с Калининградской областью на севере Польши. Мы обеспечиваем эту безопасность и будем обеспечивать ее так же, как и на польско-белорусской границе", - сказал он.

Премьер добавил, что соответствующие физические и электронные меры безопасности будут построены на всей пограничной полосе с РФ.

"Это называется периметрия. Мы развиваем эту периметрию. Усилим присутствие пограничников и всех служб. Здесь будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат укрепление безопасности населения", - подчеркнул Моравецкий.