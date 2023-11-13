Польша усилила белорусскую границу танками

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что на востоке страны развернут новый танковый батальон.
Об этом передает Report со ссылкой на польские СМИ.
"В Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Беларусью в районе Бреста - ред.) начинает функционировать новый танковый батальон", - заявили в ведомстве.
Пресс-служба Минобороны привела слова главы ведомства Мариуша Блащака, который пояснил, что танковый батальон будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии. Ее задачей является сдерживание агрессора.
Отмечается, что танковый батальон вооружен танками К2 производства Южной Кореи.