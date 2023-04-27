Польша упростила правила экспорта дронов в Украину

С 28 апреля экспорт дронов с территории Польши в Украину может осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного министром развития и технологии Польши.

С 28 апреля экспорт дронов с территории Польши в Украину может осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного министром развития и технологии Польши.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято правительством Польши в ответ на просьбу Украины.

Согласно решению министра развития и технологий Польши общим разрешением для экспорта БПЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши (коммерческая или неприбыльная организация или физическое лицо). Введение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

Разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении. А именно – беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км/ч.