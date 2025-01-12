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Польша требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО

Польша требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о планах расширить состав Северо-Восточного многонационального корпуса НАТО, дислоцированного в Щецине.
Другие страны
12 января 2025 г. 23:39
Польша требует усилить Северо-Восточный корпус НАТО

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о планах расширить состав Северо-Восточного многонационального корпуса НАТО, дислоцированного в Щецине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В настоящее время в корпусе представлены более двадцати стран-членов альянса, однако польское руководство намерено активизировать переговоры с союзниками для увеличения численности контингентов.

Косиняк-Камыш подчеркнул критическую важность этого корпуса для безопасности восточного фланга НАТО и заверил в полной поддержке его деятельности, особенно после назначения польского генерала на должность командующего в конце ноября.

По его словам, расположение корпуса в стратегически значимой зоне диктует необходимость усиления его потенциала.

Накануне капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Польша, Германия и Литва готовят провокации в отношении Калининградской области. Он напомнил, что «некоторые лица» уже высказывали претензии на российский регион, особенно поляки и литовцы. По его словам, эти страны могут попытаться заблокировать российские суда в Финском заливе.

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